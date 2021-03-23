В Краматорске из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусом городские власти решили перевести на дистанционное обучение 5-11 классы школ, а также усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.



Соответствующее решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.



В частности, городскому управлению образования рекомендовано после весенних каникул перевести учащихся 5-11 классов на дистанционное обучение с 29 марта по 2 апреля. Дети, которые учатся в 1-4 классах, вернутся в классы 29 марта.



Также штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации единогласно принял решение об усилении контроля за выполнением карантинных норм.



На территории Краматорска в данное время действуют следующие противоэпидемические меры:

запрещен прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50 мест;

запрещено размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем два метра между местами для сидения за соседними столиками и более четырех человек за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет);

запрещено проведение корпоративов;

ограничено количество посетителей в культовых сооружениях и помещениях, оборудованных для молитвенных нужд из расчета один человек на 5 кв.м сооружения или помещения;

ограничено проведение коммунальными учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме случаев, если в результате их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья людей;

ограничено количество посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах из расчета один человек на 20 кв. м.

По информации городского отдела здравоохранения на 23 марта, за последние сутки в Краматорске выявлено 43 новых случая ковида. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 8 609. Из них выздоровели 7 230 человек, умерли – 148.



В городских больницах с диагнозом пневмония находится 166 человек, из них подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 125, остальные ждут результатов анализа. На кислородной поддержке находится 93 пациента, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 1 (свободных – 22 аппарата).