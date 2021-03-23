Региональный филиал «Донецкая железная дорога» назначил с 28 марта дополнительные пригородные поезда на Лозовском направлении, сообщает пресс-служба ДонЖД.
Новые поезда назначили из-за обращений пассажиров и по итогам проведенного анализа пассажиропотока.
Назначаются поезда:
- №6072 Скотоватая – Лозовая, отправлением со станции Скотоватая в 8:47, поезд следует через станции: Константиновка (9:59 – 10:01), Краматорск (10:43 – 10:44), Славянск (11:10 – 12:00), Барвенково (13:01 – 13:02), Близнюки (14:02 – 14:03) с прибытием на станцию Лозовая в 14:28. Будет курсировать ежедневно с остановками на всех остановочных пунктах;
- №6233 Близнюки – Лиман, отправлением со станции Близнюки в 10:30, поезд следует через станции: Барвенково (11:29 – 11:30), Славянск (12:47 – 13:07), с прибытием в Лиман в 13:59. Будет курсировать ежедневно с остановками на всех остановочных пунктах кроме остановки «17 км».