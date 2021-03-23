Лавров: Отношения между ЕС и Россией разрушены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России отношений с Евросоюзом, передает российский «Интерфакс».



Он отметил, что у РФ «остались только партнеры – отдельные европейские страны», а отношения с Китаем развиваются «быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами».



«С Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», – заявил Лавров.



Он добавил, что «если и когда Брюссель сочтет возможным устранить эту аномалию», то Росия будет к этому готова «на основе равноправия и баланса интересов».



Лавров считает, что «США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка – не международное право, а правила». Одним из видом этих правил он назвал санкции.

Санкции против России за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были впервые введены Евросоюзом 17 марта 2014 года. Они регулярно пересматриваются и продляются.



Кроме того, до 31 июля 2021 года действуют экономические санкции ЕС, направленные против отдельных секторов российской экономики. Также ЕС ввел санкции за оккупацию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2021 года.