На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 147 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.



47 заболевших выявлено в Лисичанске, 21 — в Марковском районе, 19 — в Северодонецке, 13 — в Старобельском районе, 10 — в Беловодском районе, 9 — в Новопсковском, 7 — в Станично-Луганском, 5 — в Сватовском, Попаснянском и Белокуракинском районах, 3 — в Кормянском, 2 — в Троицком районе, 1 — в Меловом.



Вследствие осложнений умерли 63-летний мужчина и 70-летняя женщина из Лисичанска.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 16 ​​369 случаев COVID-19. Из них 14 643 человека выздоровели, 504 — умерли. В числе заболевших с начала пандемии — 612 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели 564.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 42,2 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 22 марта, в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом. При этом 8 044 человек выздоровели, а 333 умерли.