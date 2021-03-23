Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле заявили, что в вакцинацию Путина «придется поверить на слово»

23 марта 2021, 14:00

В Кремле заявили, что в вакцинацию Путина «придется поверить на слово»

Президент России Владимир Путин не будет вакцинироваться от коронавирусной инфекции публично, так как ему «не нравится» такой подход. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Дождь».

По его словам, в получение Путиным прививки «придется поверить на слово». Кроме этого, в Кремле не будут раскрывать, какой вакциной привьется Путин: «Все три вакцины абсолютно надежны», заявил Песков.

«Вам придется верить на слово. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Это несложная процедура и, учитывая график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента», — сказал он.

Он добавил, что президент РФ «и так достаточно» делает для «пропаганды вакцин», поэтому не будет прививаться под камеры.

Накануне Путин заявил, что намерен сегодня, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.

Читайте также:

Зеленский на Донбассе вакцинировался от коронавируса

Еще по теме

Люди
Владимир Путин
Прочее
коронавирус

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
16:01
Российская партия хочет агитировать в Донецке перед выборами в Думу
13:02
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 10 лет, обвинив в «госизмене»
11:46
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР» заявила о трех новых смертях из-за коронавируса
17:48
Правозащитники: В школах ОРДЛО распространяют фейки о якобы наступлении ВСУ
10:14
«ДНР»: За сутки шестеро умерли от COVID-19, еще 35 заболели
09:22
«ЛНР» заявила о 36 новых случаях COVID-19 и одном умершем
все новости
16:25
На Донетчине повысили пенсии более 700 тысячам человек, в том числе переселенцам: Подробности
15:48
Суд отправил под домашний арест участника акции в поддержку Стерненко. Организатору вручили подозрение
15:36
На Донетчине вакцинацию от коронавируса прошли более 9 тысяч человек
15:30
В Славянске произошло вооруженное нападение. Полиция начала спецоперацию
15:15
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами (РR)
14:56
Французский суд закрыл «Центр ДНР» в Марселе
14:45
Въезд в Украину гражданами и иностранцами через границу и КПВВ: Новые карантинные правила объяснили в ГПСУ
14:00
В Кремле заявили, что в вакцинацию Путина «придется поверить на слово»
13:57
Все больше тяжелых больных: Как Мариуполь встречает третью волну коронавируса
13:19
Не установили приложение «Вдома»: Через КПВВ не пропустили 12 человек
13:13
Двое жителей Луганщины умерли вследствие COVID-19. Еще 147 человек заболели
12:58
Лавров: Отношения между ЕС и Россией разрушены
12:25
На Донетчине с 28 марта начнут курсировать дополнительные пригородные поезда: График
12:07
Коронавирус в Донецкой области: 30 новых смертей и 270 заболевших
11:59
Отсидел в РФ и вернулся в Украину: На Харьковщине задержали боевика «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58
Олигархи в Донецке и Киеве: На чем держится их влияние? ►
20 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция