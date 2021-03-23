Президент России Владимир Путин не будет вакцинироваться от коронавирусной инфекции публично, так как ему «не нравится» такой подход. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Дождь».



По его словам, в получение Путиным прививки «придется поверить на слово». Кроме этого, в Кремле не будут раскрывать, какой вакциной привьется Путин: «Все три вакцины абсолютно надежны», заявил Песков.



«Вам придется верить на слово. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Это несложная процедура и, учитывая график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента», — сказал он.



Он добавил, что президент РФ «и так достаточно» делает для «пропаганды вакцин», поэтому не будет прививаться под камеры.



Накануне Путин заявил, что намерен сегодня, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.

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