Кабинет министров запретил находиться на территориях общего пользования в «красных» карантинных зонах без защитных масок или респираторов. Об этом следует из постановления № 230 от 22 марта.



К территориям общего пользования относятся:



- парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

- памятники культурного и исторического наследия;

- майданы, площади, бульвары, проспекты;

- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

- кладбища;

- другие территории общего пользования.



Согласно постановлению, в «красных» зонах также запрещена работа подвесных канатных дорог.



Кроме этого, детским заведениям оздоровления и отдыха разрешено работать до конца смены, если «красный» уровень опасности был введен во время смены.

В эпидемические зоны с «красным» уровнем опасности входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области, а с 25 марта — и Днепр.