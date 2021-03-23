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В «красных» зонах карантина запретили ходить без масок по улицам и паркам

23 марта 2021, 16:45

В «красных» зонах карантина запретили ходить без масок по улицам и паркам

Кабинет министров запретил находиться на территориях общего пользования в «красных» карантинных зонах без защитных масок или респираторов. Об этом следует из постановления № 230 от 22 марта.

К территориям общего пользования относятся:

- парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.

Согласно постановлению, в «красных» зонах также запрещена работа подвесных канатных дорог.

Кроме этого, детским заведениям оздоровления и отдыха разрешено работать до конца смены, если «красный» уровень опасности был введен во время смены.

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В эпидемические зоны с «красным» уровнем опасности входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области, а с 25 марта — и Днепр.

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