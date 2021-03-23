В Донецкой области еще не были подтверждены случаи «британского» штамма COVID-19. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге во вторник.



Он расказал, что государственное учреждение «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» периодически направляет в Центр общественного здоровья образцы от пациентов, чтобы проходила верификация на определение того или иного штамма.



«На сегодня подтверждения "британского" штамма среди больных на Донетчине пока не было», – сообщил Александр Педенко.

В начале марта в Украине зафиксировали «британский» штамма коронавируса.



Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что новые штаммы коронавируса, в том числе «британский», отличаются коротким инкубационным периодом в 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли безсиптомов или легких форм заболевания и более высокой смертностью. Кроме органов дыхания, мутации коронавируса поражают почки, печень и центральную нервную систему.