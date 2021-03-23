Правительство отменило самоизоляцию для граждан, которые прибывают с временно неподконтрольных территорий для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.



В частности, без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины, которые желают вакцинироваться от COVID-19 при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.



Также самоизоляции не подлежат украинцы, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

Кроме этого, с 22 марта все въезжающие в Украину иностранные граждане обязаны предоставить справку с результатом ПЦР-тестирования.