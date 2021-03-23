В марте Служба безопасности Украины заблокировала более 30 нелегальных игорных заведений. Часть нелегально полученных ими средств направлялась на финансирование группировок «Л-ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Уточняется, что СБУ пресекла незаконную работу игорных заведений в Киеве, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.



Во время следственных действий сотрудники спецслужбы изъяли более 600 единиц компьютерного оборудования, 14 столов для игры в покер, 5 рулеток, игральные фишки, карты, принадлежности для карточных игр, наличные, мобильные телефоны персонала игорных заведений, черновые записи с клиентскими базами, видеорегистраторы.



По данным СБУ, сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправной деятельности сотрудников правоохранительных органов.



В рамках уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам.