Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Он уточнил, что Путин «чувствует себя хорошо» и завтра его ждет полноценный рабочий день.



О планах привиться от инфекции президент России сообщил накануне.



После этого Песков сказал, что Путин не будет вакцинироваться от коронавируса публично, так как ему «не нравится» такой подход. По его словам, в получение президентом РФ прививки «придется поверить на слово».



Какой конкретно препарат получил Путин, не уточняется. Кремль делает это сознательно, подчеркивая, что «все три вакцины абсолютно надежны».

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