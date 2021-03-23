Проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не менее чем через 2 года после деоккупации поддерживает 46,6% украинцев. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Info Sapiens на заказ Школы политической аналитики Киево -Могилянской академии, сообщили в Минреинтеграции.



Опрос проводился на тему отдельных положений проекта закона «О государственной политике переходного периода». Проект предполагает, что выборы на деоккупированных территориях назначаются одновременно с очередными местными выборами, но не ранее, чем через два года после деоккупации.



Только 11,6% респондентов высказались против.