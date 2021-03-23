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В Донецкой области депутата обвиняют в нанесении огнестрельного ранения односельчанину

23 марта 2021, 23:55

В Донецкой области депутата обвиняют в нанесении огнестрельного ранения односельчанину

На Донетчине жители села Новопетриковка выступили против местного депутата Сергея Данилюка. Его обвиняют в том, что он выстрелил из огнестрельного оружия в мужчину. Об этом сообщает Мариупольское телевидение.

Инцидент произошел 6 марта. Как рассказала жена потерпевшего Александра Жадана Виктория, они с друзьями сидели в кафе. Ее муж вместе с братом вышли на улицу, где встретили компанию выпивших мужчин, с которыми у них завязалась драка.

«Этот Данилюк выбил у брата из рук телефон, а второй человек, с которым он сидел выпивал, начал на моего мужа кидаться и прогрыз ему палец», — вспоминает Виктория Жадан.

После местный депутат достал охотничье ружье, из которого и выстрелил в потерпевшего. Сейчас он находится в больнице с открытой раной ноги. Свидетелем случившегося стала и жительница села Оксана Харинко.

Жена раненого сообщила, что в настоящее время ее муж находится в больнице в Днепре. Ему готовятся сделать операцию, однако никаких утешительных прогнозов врачи не дают. При этом, в полиции депутату еще не выдвинули никаких подозрений.

«По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ведомости были внесены в реестр досудебного расследования, назначен ряд экспертиз. В настоящее время ни одному лицу не сообщено о подозрении», — заявила заместитель начальника следственного отделения Волновахского отдела полиции.

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