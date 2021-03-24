Зеленский ввел санкции против российских СМИ, компаний и граждан

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта о санкциях на три года против 81 российской компании и 26 граждан России. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.



К указу прилагаются документы с юридическими и физическими лицами.



Среди компаний, которые есть в санкционном списке — издания «Газета.ру» и «Лента.ру», агентство «Россия сегодня», страховая компания «Росгосстрах», «Сибирская нефтегазовая компания», ряд компаний, которые работают в оккупированном Крыму — «Черноморнефтегаз», «Массандра».

Для каждой компании предусмотрены такие ограничения:

блокировка активов; полное ограничение торговых операций; прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц.

Среди подсанкционных россиян — заместители МВД РФ, руководитель службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ, академик Российской академии наук и другие.

Ограничения, против них предусматривают:

блокировку активов; предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества; отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Также Зеленский ввел в действие санкции против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в Крым — Вирджини Жорон, Жан-Лена Лакапель и Филиппа Оливье. Все они являются представителями крайне правой политической группы «Идентичность и демократия».



Вместе с тем президент Украины досрочно снял санкции с бывших совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Причины такого решения не объясняются.



«В приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 <...>, введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2019 № 82, позиции 742 и 743 исключить», — отмечается в документе. Под номерами 742 и 743 в приложении к указу от 19 марта 2019 года значатся Алексей и Дмитрий Ананьевы.



В России братья Ананьевы являются фигурантами уголовных дел, однако Интерпол отказался их разыскивать, сочтя преследование банкиров политически мотивированным.



Также санкции были сняты с крупнейшего в России производителя соды — Башкирской содовой компании (154 номер во втором дополнении к указу от 14 мая 2020 года).