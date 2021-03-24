Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе рассказали про обстрелы во вторник

24 марта 2021, 08:55

На Донбассе рассказали про обстрелы во вторник

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

Так, возле Водяного незаконные вооруженные формирования открывал огонь по позициям укаринских военных из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, по данным штаба, боевики обстреливали позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Шум НВФ вели огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино - по украинским позициям стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Славного НВФ использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в двух случаях нарушения «режима тишины». Как утверждается, под огнем оказались позиции у Пикуз (бывшее Коминтерново) и Саханки.

Боевики «ЛНР» заявили об одном случае нарушения режима прекращения огня — в районе Лозового.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 22 марта 2021-го зафиксировала не менее 12 785 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 590 взрывов, 1 521 пролетевший неопределенный боеприпас, 154 вспышки дульного пламени, 63 осветительных ракеты, не менее 6 457 очередей и выстрелов.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО «Мотор Сичи»
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
17:36
Въезжающим из ОРДЛО и Крыма для вакцинации отменили самоизоляцию
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
все новости
12:25
Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО «Мотор Сичи»
11:53
На Луганщине планируют закрыть шахту «Золотое». Что ожидает предприятие
11:15
Минздрав назвал предварительную причину смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от ковида
11:08
«Большое строительство»–2021: На Луганщине начали ремонт дороги Лисичанск – Бахмут
10:44
На Донетчине – 635 новых случаев ковида и 21 смерть от осложнений
09:58
Ситуация ухудшается. В Славянске откроют третье ковидное отделение
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
08:55
На Донбассе рассказали про обстрелы во вторник
08:16
Более 14 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки
07:00
Зеленский ввел санкции против российских СМИ, компаний и граждан
23:55
В Донецкой области депутата обвиняют в нанесении огнестрельного ранения односельчанину
23:22
В Одесской области умерла военнослужащая, которая вакцинировалась от ковида
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
21:03
Подозреваемым в убийстве Шеремета продлили меры пресечения
все новости
ВИДЕО
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция