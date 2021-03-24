За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.



Так, возле Водяного незаконные вооруженные формирования открывал огонь по позициям укаринских военных из гранатометов различных типов и стрелкового оружия.



В пригороде Авдеевки, по данным штаба, боевики обстреливали позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Шум НВФ вели огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов. У Гнутово из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Широкино - по украинским позициям стреляли из стрелкового оружия. Вблизи Славного НВФ использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



В свою очередь группировка «ДНР» обвинила ВСУ в двух случаях нарушения «режима тишины». Как утверждается, под огнем оказались позиции у Пикуз (бывшее Коминтерново) и Саханки.



Боевики «ЛНР» заявили об одном случае нарушения режима прекращения огня — в районе Лозового.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 22 марта 2021-го зафиксировала не менее 12 785 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 590 взрывов, 1 521 пролетевший неопределенный боеприпас, 154 вспышки дульного пламени, 63 осветительных ракеты, не менее 6 457 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.