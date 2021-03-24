За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 130 заболевших коронавирусом. При этом 10 ранее заболевших умерли, а 35 пациентов выздоровели.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 28 156 заболевших коронавирусом. Их них 20 718 человека уже выписаны, а 2196 умерли. Продолжают болеть 5242 пациента.



Также за сутки медики ОРДО выявили 76 заболевших пневмониями. Из них госпитализировано 56 человек. Всего на лечении находится 925 пациентов с пневмониями, из них 464 на кислородной поддержке (+15 за сутки).



В отдельных районах Луганской области за день выявили 36 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались, а 24 пациентов выписали после выздоровления.



За все время исследований «ЛНР» признает 3525 заболевших ковидом. Из них 2934 человека выздоровели, а 311 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости ковидом на неподконтрольных территориях.

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