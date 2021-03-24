Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух

24 марта 2021, 09:40

«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 130 заболевших коронавирусом. При этом 10 ранее заболевших умерли, а 35 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 28 156 заболевших коронавирусом. Их них 20 718 человека уже выписаны, а 2196 умерли. Продолжают болеть 5242 пациента.

Также за сутки медики ОРДО выявили 76 заболевших пневмониями. Из них госпитализировано 56 человек. Всего на лечении находится 925 пациентов с пневмониями, из них 464 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

В отдельных районах Луганской области за день выявили 36 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, двое ранее заболевших скончались, а 24 пациентов выписали после выздоровления.

За все время исследований «ЛНР» признает 3525 заболевших ковидом. Из них 2934 человека выздоровели, а 311 умерли.

У властей Украины нет данных о заболеваемости ковидом на неподконтрольных территориях.

Читайте также:

Более 14 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

Еще по теме

Прочее
ДНР ЛНР коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО «Мотор Сичи»
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
17:36
Въезжающим из ОРДЛО и Крыма для вакцинации отменили самоизоляцию
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
все новости
12:25
Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО «Мотор Сичи»
11:53
На Луганщине планируют закрыть шахту «Золотое». Что ожидает предприятие
11:15
Минздрав назвал предварительную причину смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от ковида
11:08
«Большое строительство»–2021: На Луганщине начали ремонт дороги Лисичанск – Бахмут
10:44
На Донетчине – 635 новых случаев ковида и 21 смерть от осложнений
09:58
Ситуация ухудшается. В Славянске откроют третье ковидное отделение
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
08:55
На Донбассе рассказали про обстрелы во вторник
08:16
Более 14 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки
07:00
Зеленский ввел санкции против российских СМИ, компаний и граждан
23:55
В Донецкой области депутата обвиняют в нанесении огнестрельного ранения односельчанину
23:22
В Одесской области умерла военнослужащая, которая вакцинировалась от ковида
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
21:03
Подозреваемым в убийстве Шеремета продлили меры пресечения
все новости
ВИДЕО
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция