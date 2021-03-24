Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине планируют закрыть шахту «Золотое». Что ожидает предприятие

24 марта 2021, 11:53

На Луганщине планируют закрыть шахту «Золотое». Что ожидает предприятие

В Луганской области планируют закрыть шахту «Золотое», ее переведут в режим водоотлива. Причина – в убыточности шахты, передает «Суспільне».

Горняк Олег Поливанчук работает на шахте «Золотое» более 30 лет. Он рассказал, что с начала боевых действий на шахте постоянно откачивают воду из глубины, поэтому добыча угля снизилась в несколько раз. По его словам, шахтеры, откачивая воду, занимаются «спасением шахты и всей местности».

Вода в реке Камышеваха, которая течет через Золотое, имеет оранжевый цвет. Все потому, что выше по течению из специальных отстойников в реку сбрасывают шахтные воды, которые поступают также и с временно неподконтрольной Украине территории, пояснил один из рабочих шахты Эдуард Ермаков.

«С 687-го, воду качаем на горизонт 600, с 600-го уже скачиваем на поверхность. Большое количество воды у нас потому, что на "той стороне" закрыли шахты. Мы откачиваем и шахту "Родина", и шахту "Голубовская", и шахту "Михайловка"», – рассказал Ермаков.

Шахты «Родина», «Голубовская» и шахта имени Кирова находятся на временно неподконтрольной территории. Местная «администрация» не обеспечивает откачку из них воды.

«Весь водоприток, который был на тех шахтах, приходит к нам. Мы вынуждены его полностью локализовать. Если бы их приток к нам не приходил, мы бы откачивали всего лишь 250 куб. метров в час, а в настоящее время – 1300», – рассказал главный горный инженер Сергей Якимчук.

По его словам, если воду не откачивать, это может привести к затоплению соседних шахт и загрязнению воды.

Деньги на ликвидацию последствий затопления шахтными водами выделяли только разово в 2018 году.

Однако, как рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, после закрытия шахты «Золотое» откачку воды прекращать не будут.

«Мы даже обсуждали в министерстве [энергетики] по дополнительному финансированию для обновления помповой базы на шахте. Чтобы в случае аварийной ситуации была замена и все четко работало», – отметил Гайдай.

О том, как видят дальнейшую стратегию развития шахты «Золотое» в Минэнерго, ответил заместитель министра Александр Зорин.

В министерстве констатируют, что шахта «Золотое» с 2018 года не осуществляет добычу угля из-за затопления подземными водами основных рабочих горизонтов.

«После утверждения ТЭО и принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины, по ликвидации шахты "Золотое" с переводом в водоотливной режим, финансирование расходов будет происходить по бюджетной программе, по которой финансируются исключительно предприятия, в отношении которых правительством принято решение об их ликвидации», – сообщил Зорин.

Сейчас на шахте «Золотое» работает 587 человек.

Читайте также:

«ЛНР» закрывает шахты, но не знает, что делать с их насосными станциями и очистными сооружениями

Еще по теме

Места
Золотое Луганская область
Прочее
Шахта закрытие шахт

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:25
Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО «Мотор Сичи»
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
20:41
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 марта
20:02
Опрос: Почти половина украинцев — «за» проведение выборов в ОРДЛО не ранее, чем через 2 года после деоккупации
17:36
Въезжающим из ОРДЛО и Крыма для вакцинации отменили самоизоляцию
10:45
«Доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО». МИД — о планах российской партии открыть свой центр в Донецке
10:21
В «ЛНР» заявили о двух умерших от коронавируса за сутки
09:28
«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли
23:37
Денисова: РФ незаконно удерживает 376 граждан Украины
22:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие главные новости 22 марта
21:08
В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО
19:49
Почти 6 тысяч бесплатных ковид-тестов сделали на украинских КПВВ
17:50
В поселке на окраине Донецка от выстрела погиб мужчина
все новости
12:25
Зеленский ввел в действие непубличное решение СНБО «Мотор Сичи»
11:53
На Луганщине планируют закрыть шахту «Золотое». Что ожидает предприятие
11:15
Минздрав назвал предварительную причину смерти военнослужащей, которая недавно вакцинировалась от ковида
11:08
«Большое строительство»–2021: На Луганщине начали ремонт дороги Лисичанск – Бахмут
10:44
На Донетчине – 635 новых случаев ковида и 21 смерть от осложнений
09:58
Ситуация ухудшается. В Славянске откроют третье ковидное отделение
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
08:55
На Донбассе рассказали про обстрелы во вторник
08:16
Более 14 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки
07:00
Зеленский ввел санкции против российских СМИ, компаний и граждан
23:55
В Донецкой области депутата обвиняют в нанесении огнестрельного ранения односельчанину
23:22
В Одесской области умерла военнослужащая, которая вакцинировалась от ковида
22:54
В Донецке собираются повысить тариф на проезд в общественном транспорте
21:35
Беспилотник ОБСЕ обстреляли на Донетчине
21:03
Подозреваемым в убийстве Шеремета продлили меры пресечения
все новости
ВИДЕО
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35
Когда откроют КПВВ, почему люди боятся вакцинации, что с паспортами РФ в ОРДЛО: Дайджест НД ►
22 марта, 11:46
«Шахтер» проиграл аутсайдеру и еще больше отстал от «Динамо» в чемпионате
21 марта, 18:58

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция