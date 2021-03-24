В Луганской области планируют закрыть шахту «Золотое», ее переведут в режим водоотлива. Причина – в убыточности шахты, передает «Суспільне».



Горняк Олег Поливанчук работает на шахте «Золотое» более 30 лет. Он рассказал, что с начала боевых действий на шахте постоянно откачивают воду из глубины, поэтому добыча угля снизилась в несколько раз. По его словам, шахтеры, откачивая воду, занимаются «спасением шахты и всей местности».



Вода в реке Камышеваха, которая течет через Золотое, имеет оранжевый цвет. Все потому, что выше по течению из специальных отстойников в реку сбрасывают шахтные воды, которые поступают также и с временно неподконтрольной Украине территории, пояснил один из рабочих шахты Эдуард Ермаков.



«С 687-го, воду качаем на горизонт 600, с 600-го уже скачиваем на поверхность. Большое количество воды у нас потому, что на "той стороне" закрыли шахты. Мы откачиваем и шахту "Родина", и шахту "Голубовская", и шахту "Михайловка"», – рассказал Ермаков.



Шахты «Родина», «Голубовская» и шахта имени Кирова находятся на временно неподконтрольной территории. Местная «администрация» не обеспечивает откачку из них воды.



«Весь водоприток, который был на тех шахтах, приходит к нам. Мы вынуждены его полностью локализовать. Если бы их приток к нам не приходил, мы бы откачивали всего лишь 250 куб. метров в час, а в настоящее время – 1300», – рассказал главный горный инженер Сергей Якимчук.



По его словам, если воду не откачивать, это может привести к затоплению соседних шахт и загрязнению воды.



Деньги на ликвидацию последствий затопления шахтными водами выделяли только разово в 2018 году.



Однако, как рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, после закрытия шахты «Золотое» откачку воды прекращать не будут.



«Мы даже обсуждали в министерстве [энергетики] по дополнительному финансированию для обновления помповой базы на шахте. Чтобы в случае аварийной ситуации была замена и все четко работало», – отметил Гайдай.



О том, как видят дальнейшую стратегию развития шахты «Золотое» в Минэнерго, ответил заместитель министра Александр Зорин.



В министерстве констатируют, что шахта «Золотое» с 2018 года не осуществляет добычу угля из-за затопления подземными водами основных рабочих горизонтов.



«После утверждения ТЭО и принятия соответствующего решения Кабинетом министров Украины, по ликвидации шахты "Золотое" с переводом в водоотливной режим, финансирование расходов будет происходить по бюджетной программе, по которой финансируются исключительно предприятия, в отношении которых правительством принято решение об их ликвидации», – сообщил Зорин.



Сейчас на шахте «Золотое» работает 587 человек.