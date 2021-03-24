В Волынской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила разведчика КГБ Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Установлено, что гражданин Республики Беларусь был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию Украины для разведки и организации другой противоправной деятельности.



«Задокументировано, что сотрудники иностранной спецслужбы отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье, а именно: состояние защищенности государственной границы Украины, порядок ее охраны, техническое оснащение, количество задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины, характеризующие и компрометирующие данные на пограничников и таможенников и другое», – говорится в сообщении.



С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГПСУ из числа секретоносителей.



Кроме получения разведданных, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.



«Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь», – подчеркивают в СБУ.



В данное время гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.