Городской голова Славянска Вадим Лях подал иск в суд против своего заместителя Андрея Рубана о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом Лях сообщил на своей странице в Facebook.



«Уволить без решения сессии я его не могу, выговор объявить самостоятельно тоже не имею права. Остается только Фемида.В иске требую опровержения неправдивой информации, которую мой заместитель во время избирательной кампании распространял в отношении меня в СМИ и "Фейсбуке". Опровергнуть ее придется также публично», - пояснил свои действия он.



Кроме того, иск содержит требование о возмещении морального вреда на 300 тысяч гривен.



Мэр подчеркнул, что сумма ущерба была рассчитана эксперты государственного института.



«Однако цифра получилась очень большой — около 500 тысяч гривен. Поэтому я ее уменьшил до 300 тысяч. На сегодня это 50 минимальных зарплат», - написал Лях.



Городской голова Славянска отметил, что намерен судиться и местным предпринимателем Олегом Берко.