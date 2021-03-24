С начала текущих суток, 24 марта, зафиксировано три обстрела украинских подразделений со стороны незаконных вооруженных формирований. Все нарушения произошли в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались окрестности Водяного, Авдеевки и Лебединского.



Боевики стреляли из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — сообщили в штабе.



О нарушениях режима «тишины» уведомлены представители ОБСЕ.