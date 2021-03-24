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Азарову объявлено о подозрении в государственной измене за «Харьковские соглашения»

24 марта 2021, 18:09

Азарову объявлено о подозрении в государственной измене за «Харьковские соглашения»

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в государственной измене за согласование «Харьковских соглашений». Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, Азаров согласился на навязанные президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

«С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о ее ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами», — говорится в сообщении.

Бывшему премьеру инкриминируют ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена).

28 января ГБР объявило экс-президенту Виктору Януковичу подозрение в государственной измене в связи с подписанием Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

11 апреля СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства голосования в Верховной Раде за ратификацию «Харьковских соглашений», в частности, наличие в действиях народных депутатов признаков государственной измены.

«Харьковские соглашения» подписывали под предлогом получения Украиной скидки на газ, однако никаких скидок предоставлено не было. Взаимен на территории Украины был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных Сил РФ вместо подготовки к их уменьшению и вывода за пределы Украины.

В результате в 2014 году военные Черноморского флота РФ во взаимодействии с другими российскими подразделениями осуществили военную оккупацию и последующую аннексию Автономной Республики Крым.

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