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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта

24 марта 2021, 20:24

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтвердили 635 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, в регионе зарегистрирована еще 21 смерть. С начала пандемии выявили 54 677 заболевших. Из них 46 130 человек выздоровели, а 1220 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 130 заболевших. При этом 10 ранее заболевших умерли, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 28 156 заболевших. Из них 20 718 человек выздоровели, 2196 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 152 новых случая заболевания COVID-19 в области. Один ранее заболевший умер. Всего этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 ​​521 случае. Из них 14681 человек выздоровел, 505 — умер.

Политика

Способы разрешения конфликта на Донбассе понятны, неоднократно обсуждались и лежат на столе, однако отсутствует зеленый свет от Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Вместо этого, отметил он, Россия готовит эскалацию и не ведет себя конструктивно в рамках Нормандского формата.

Права человека

Донецкая облпрокуратура направила в Международный уголовный суд информацию об обстреле Россией гражданских объектов на Донбассе и нарушениях гуманитарных прав жителей региона.

Основные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей связаны с нарушением прав человека. Это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ и многое другое. Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Экономика

Доход группировок «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств на подконтрольной им территории ежемесячно составляет от пяти до семи млн долларов. Об этом заявил правозащитник, основатель общественной организации «Восточная правозащитная группа» Павел Лисянский.

Общество

Прежние коммуникации и связь с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма могут быть возобновлены после остановки пандемии COVID-19. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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