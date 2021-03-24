Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта. Одно из них инициирует президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила заместительница главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент», — сказала парламентарий.



По ее словам, повестка дня этих заседаний будут довольно насыщенной, большинство законопроектов предложит к рассмотрению глава государства.



«Преимущественно это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект президента о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в "красных зонах". Также речь идёт о пакете законопроектов, которые касаются амнистии капиталов, которые президент подал в Верховную Раду несколько недель назад», — отметила Кравчук.



Вместе с тем Рада намерена во время внеочередного заседания «разблокировать большую приватизацию». Соответствующие законопроекты были в повестке дня прошлой пленарной недели сразу после вопросов о земельной реформе.



«И есть ряд законопроектов, которые небольшие, но тоже важные. Один из них — о "пакете малыша", который должен разблокировать тендеры на Prozorro, чтобы можно было следующую партию "пакетов" закупить. Часть законопроектов касается правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов — 4540: он касается админответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима», — добавила Кравчук.



Кроме того, по ее словам, Верховная Рада намерена обязательно рассмотреть проект постановления № 5295 «Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины», а также отчёт представителей правоохранительных и силовых органов относительно произошедшего.



«Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра (25 марта) будем начинать собирать подписи», — уточнила Кравчук.