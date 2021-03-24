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Рада соберется на два внеочередных заседания 30 марта

24 марта 2021, 20:41

Рада соберется на два внеочередных заседания 30 марта

Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания 30 марта. Одно из них инициирует президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила заместительница главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Внеочередных заседаний будет два, и состоятся они 30 марта во вторник. Одно из заседаний будет инициировать президент», — сказала парламентарий.

По ее словам, повестка дня этих заседаний будут довольно насыщенной, большинство законопроектов предложит к рассмотрению глава государства.

«Преимущественно это законопроекты экономического блока. Во-первых, это законопроект президента о выплате 8 тыс. грн для предпринимателей, которые сейчас на карантине и не работают в "красных зонах". Также речь идёт о пакете законопроектов, которые касаются амнистии капиталов, которые президент подал в Верховную Раду несколько недель назад», — отметила Кравчук.

Вместе с тем Рада намерена во время внеочередного заседания «разблокировать большую приватизацию». Соответствующие законопроекты были в повестке дня прошлой пленарной недели сразу после вопросов о земельной реформе.

«И есть ряд законопроектов, которые небольшие, но тоже важные. Один из них — о "пакете малыша", который должен разблокировать тендеры на Prozorro, чтобы можно было следующую партию "пакетов" закупить. Часть законопроектов касается правоохранительной деятельности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Также будет рассматриваться один из правительственных законопроектов — 4540: он касается админответственности за нарушение самоизоляции и масочного режима», — добавила Кравчук.

Кроме того, по ее словам, Верховная Рада намерена обязательно рассмотреть проект постановления № 5295 «Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента Украины», а также отчёт представителей правоохранительных и силовых органов относительно произошедшего.

«Эту часть будут инициировать народные депутаты, и завтра (25 марта) будем начинать собирать подписи», — уточнила Кравчук.

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