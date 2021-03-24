Законопроект о госполитике относительно преодоления последствий агрессии РФ направлен на защиту лиц, находящихся на временно оккупированной территории. В тоже время, от выплаты соцобеспечения гражданам из ОРДЛО Украина не откажется. Об этом рассказала председательница Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, одна из авторов документа Галина Третьякова в комментарии, переданном «Новостям Донбасса».



Она отметила, что проектом закона «О государственной политике в сфере преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Государственного суверенитета Украины» предложено определение Российской Федерации как страны-агрессора.



Парламентарий подчеркнула, что авторы законопроекта разделяют точку зрения, что в соответствии с нормами международного права, указанными в Женевской конвенции от 1949 года и другими международно-правовыми актами, обязанность по социальному и пенсионному обеспечению лиц, проживающих на временно оккупированной территории, возлагается на страну-агрессора.



Третьякова отметила, что частью первой статьи четвертой законопроекта отмечается, что «временно оккупированная территория является неотъемлемой частью территории Украины», тем самым, по ее словам, не оспаривается, что в соответствии с Конституцией и законами Украины именно Украина несет ответственность за социального и пенсионного обеспечение своих граждан.



Народный депутат подчеркнула, что временно оккупированная территория является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется украинское законодательство, в том числе и относительно социального и пенсионного обеспечения.



В то же время Третьякова сообщила, что законопроектом «О государственной политике в сфере преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Государственного суверенитета Украины» впервые предложено законодательное определение гибридной войны, которую проводит страна-агрессор и ее сателлиты на территории Украины, и доработано законодательное определение оккупированной территории.



«Именно в нем авторы впервые отнесли к оккупированной территории не только территорию суши, подлежащей оккупации, но и водное и воздушное пространства территории Украины, которые находятся под оккупацией, и в соответствии с нормами международного права отметили правовую ответственность страны-агрессора за причиненный вред», — пояснила она.



По ее словам, документом предлагается представить военно-гражданскими администрациями территориальные органы центральных органов исполнительной власти, местные органы исполнительной власти, органы власти Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления временно оккупированной территории Украины в изгнании.



Третьякова отметила, что ВГА будут иметь действенную, дополнительную защиту лиц, находящихся на временно оккупированной территории, в том числе на социальное и пенсионное обеспечение.