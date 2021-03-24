Беспилотник миссии ОБСЕ 22 марта зафиксировал новые мины у сел Пески и Веселое под Донецком. Об этом говорится в отчете миссии.



Так, приблизительно в 1,5 км к северо-северо-востоку от н. п. Пески БПЛА впервые обнаружил примерно 100 противотанковых мин. По оценке миссии, они принадлежат Вооруженным силам Украины.



Этот беспилотник также впервые зафиксировал 13 предположительно противотанковых мин на дороге ориентировочно в 2,4 км к юго-западу от н. п. Веселое. По оценке ОБСЕ, они были установлены некоторое время назад и принадлежат вооруженным формированиям.