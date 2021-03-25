За среду, 24 марта, в Украине выявили 16 669 заболевших коронавирусом. При этом 6 748 человек выздоровели, а 362 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Суточное количество заболевших и умерших от ковида стало новым рекордом за все время исследований.



Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 596 575 человек, из них 1 283 020 выздоровели, а 31 135 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 267), Одесской (1 235), Житомирской (1 136), Львовской (1 032) и Хмельницкой (989) областях.



Вчера провели 128 615 тестирований.



Кроме того, в среду прививку от коронавируса получил 18 561 человек. Всего в Украине первой дозой препарата привиты 155 587 человек.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 8 регионов, включая Киев.



Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что общенациональный локдаун будет введен, если большинство областей окажутся в «красной» зоне карантина.



При этом правительство призвало регионы вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, чтобы не допустить локдауна. В Офисе президента объяснили такой подход тем, что на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом.