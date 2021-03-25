Обстрелы на Донбассе: сводка за 24 марта

За минувшие сутки, 24 марта, украинская сторона зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



Как сообщает штаб операции Объединенных сил, огонь по позициям украинских военных боевики открывали вблизи Водяного на Приазовье, Авдеевки, Лебединского, Шумов, Богдановки.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о 4 нарушениях режима «тишины». Подчеркивается, что обстрелам подверглись позиции НВФ у Горловки (поселок шахты 6/7), Спартака, Новой Таврии, Петровского.



Группировка «ЛНР» рассказала о двух обстрелах в районе Нижнего Лозового и Лозового.



С начала текущих суток, 25 марта, украинская сторона зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Светлодарска.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 23 марта 2021-го зафиксировала не менее не менее 12 792 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе 4 591 взрыв, 1 522 пролетевших неопределенных боеприпаса, 154 вспышки дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 462 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.