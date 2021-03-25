За минувшие сутки, 24 марта, в отдельных районах Луганской области выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, двое ранее заболевших скончались, а 29 пациентов выписали после выздоровления.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



За все время исследований «ЛНР» признает 3555 заболевших ковидом. Из них 2963 человека выздоровели, а 313 умерли от осложнений болезни.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на временно неподконтрольных территориях.

За среду, 24 марта, в Украине выявили 16 669 заболевших коронавирусом. При этом 6 748 человек выздоровели, а 362 умерли. Суточное количество заболевших и умерших от ковида стало новым рекордом за все время исследований.