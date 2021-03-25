На Донетчине за сутки выявили 778 заболевших ковидом. Умерли 9 человек

За среду, 24 марта, в Донецкой области выявили 778 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того, зарегистрировали еще 9 смертей от ковида.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксировали 55 455 заболевших коронавирусом. Из них 46 130 человек выздоровели, а 1229 умерли. Продолжают болеть 8096 пациентов.

За среду в Украине выявили 16 669 заболевших коронавирусом. При этом 6 748 человек выздоровели, а 362 умерли. Суточное количество заболевших и умерших от ковида стало новым рекордом за все время исследований.