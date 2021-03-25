Кабмин продлил текущий тариф на электроэнергию до 1 мая: Подробности

Правительство продлило до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч. Об этом говорится в опубликованном постановлении Кабмина №238 от 24 марта 2021 года.



Согласно документу, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно, в общежитиях, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности, а также в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях, на технические цели (работу котельных, лифтов, освещение дворов и т.п.).



Кроме того, электроэнергию по фиксированной цене будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.



Также к потребителям электроэнергии по фиксированной цене отнесены юрлица – собственники жилья для внутренне перемещенных лиц (городков из сборных модулей, общежитий, оздоровительных лагерей, домов отдыха, санаториев, пансионатов, гостиниц и т.д.), в части удовлетворения бытовых потребностей ВПЛ, а также религиозные организации в части удовлетворения коммунально-бытовых нужд.

Постановлением предусмотрено, что при наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23:00 до 7:00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Кабинет министров в декабре 2020 года отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 копеек за киловатт-час для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч. Фиксированная цена была установлена до 31 марта 2021 года.



Министерство энергетики заявило, что такое постановление принято во избежание более стремительного роста тарифа для населения.