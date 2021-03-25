Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о выздоровлении от коронавируса.



«Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений. Согласно стандарту оказания медицинской помощи при Covid-19, находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно», — рассказал Ляшко.



По словам главного санврача, даже после получения первой дозы вакцины, и если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, болезнь все равно протекает легче.

Выполнение требований стандарта в домашних условиях позволило предотвратить инфицирование членов его семьи, подчеркнул Ляшко.





Он напомнил, что в Украине увеличили срок ввода второй дозы вакцины до 90 дней, «с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield соответствии с инструкцией производителя».



«В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев», — отметил Ляшко, подчеркнув, что вакцинация остается единственным надежным способом защитить себя и окружающих от болезни, и потому кампания по вакцинации будет разворачиваться и далее.

Ляшко получил позитивный тест на коронавирус 15 марта. Он публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield 2 марта.