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В Мариуполе трудоустраивают работников судоремонтного завода. Дальнейшая судьба предприятия решается

25 марта 2021, 13:07

В Мариуполе трудоустраивают работников судоремонтного завода. Дальнейшая судьба предприятия решается

В Мариуполе городская власть и служба занятости намерены трудоустроить сотрудников Азовского судоремонтного завода (ООО «АСРЗ»), который приостановил работу. Им предлагают вакансии на предприятиях города. Об этом шла речь на коллегии Донецкой облгосадминистрации в четверг, 25 марта.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко отметил, что вопрос стоит достаточно остро, люди оказались в ситуации, когда идет разбирательство о законности работы предприятия.

«Чтобы не было определенных манипуляций, что людей лишили рабочих мест, – такая позиция: сейчас людей трудоустраиваем, а далее пусть компетентные органы дают оценку работе предприятия и проведению других мероприятий без разрешительных документов», – отметил глава области.

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, до кризисной ситуации на АСРЗ работали 800 человек. Когда произошла остановка предприятия, работали чуть больше 600 человек, а сейчас подана информация о необходимости трудоустройства 399 человек, в том числе 60 пенсионеров. По его словам, более молодые работники завода, имея уже профессиональный опыт, сами начали понемногу переходить на другие предприятия, не дожидаясь трудоустройства через службу занятости.

«Изначально если бы была правильно занята позиция, в том числе и руководством предприятия, которое взяло в аренду, и профкомом, то наверное, сейчас бы уже все люди были трудоустроены. То есть сначала была такая ситуация непонимания того, что происходит», – отметил Бойченко.

По его словам, городская власть совместно со службой занятости взяла под контроль процесс трудоустройства тех сотрудников АРСЗ, которые хотят найти работу.

«Здесь включились градообразующие предприятия – государственный торговый порт Мариуполя, мариупольский "Промсервис" и предприятия группы "Метинвест", которые готовы принять работников по тем ключевым профессиям, которые дают дополнительную стоимость. Это и сварщики, и слесари – сегодня есть вакансии, тем более что готовые специалисты, их не нужно переучивать. Достаточно сегодня в городе вакансий, было бы только желание у людей переводиться», – сказал мэр Мариуполя.

Он добавил, что люди сейчас понимают – в силу сложившихся обстоятельств на предприятии какое-то время не будет рабочих мест.

«После определения дальнейших позиций по данному предприятию, конечно же, возобновится его работа, но это в будущем. Сейчас людей нужно переводить, чтобы они обеспечили свои семьи заработной платой», – заключил Вадим Бойченко.

Работа Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) парализована с 1 февраля 2021 года из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса. Капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.

Работники АСРЗ уже неоднократно выходили на акции протеста в Мариуполе – перекрывали движение по улице Восстания в Приморском районе, чтобы на их проблему обратили внимание, протестовали перед сессией горсовета, направили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фонд государственного имущества Украины начал процесс возврата целостного имущественного комплекса Азовского судоремонтного завода (АСРЗ) с ООО «СРЗ» на баланс одноименного государственного предприятия (ГП «АСРЗ», Мариуполь).

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