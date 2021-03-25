Реформа и преобразование Службы безопасности, а также подготовка к деоккупации Донецкой и Луганской областей являются стратегическими заданиями спецслужбы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем поздравлении сотрудников и ветеранов СБУ с профессиональным праздником и 29-й годовщиной создания ведомства.



«Защита национальной государственности, конституционного строя и территориальной целостности, борьба с терроризмом в любом проявлении, реформа и превращение СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб, подготовка к деоккупации Донбасса. Можно много и долго говорить о ваших стратегических заданиях. Но мне и вам они прекрасно известны», — сказал Зеленский.



Президент выразил надежду на то, что благодаря знаниям, опыту и мужеству сотрудников спецслужбы все эти задания будут выполнены.



«Именно ваша спецслужба закрывает широчайшее поле действий, реагируя на угрозы по всей Украине: и в мирных городах, и на передовой, и на оккупированных территориях», — отметил он.



Среди достижений СБУ Зеленский назвал задержание террористов, предотвращение терактов, противодействие информационным угрозам и иностранным агентам, ликвидацию мощных преступных группировок и налоговых «скруток» на миллиарды гривен.



«Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО. Без вашей работы долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможным», — подчеркнул президент.



Зеленский также поблагодарил сотрудников спецслужбы за добросовестный труд, отвагу, патриотизм и верность присяге, пожелал им и их семьям здоровья и достатка.