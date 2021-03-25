На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 141 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 35, Рубежное — 3, Северодонецк — 26, Беловодский район — 12, Белокуракинский и Марковский — по 7, Кормянский, Сватовский, Старобельский и Новопесковский — по 8, Новоайдарский — 13, Попаснянский — 2, Станично-Луганский — 4.



Вследствие осложнений умер 64-летний мужчина из Северодонецка.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 16 ​​662 случая COVID-19. Из них 14 734 человека выздоровели, 506 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,9 (при пороговом 60).

За среду, 24 марта, в Украине выявили 16 669 заболевших коронавирусом. При этом 6 748 человек выздоровели, а 362 умерли.