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На Луганщине выявили 141 новый случай COVID-19. Один пациент скончался

25 марта 2021, 14:13

На Луганщине выявили 141 новый случай COVID-19. Один пациент скончался

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 141 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 35, Рубежное — 3, Северодонецк — 26, Беловодский район — 12, Белокуракинский и Марковский — по 7, Кормянский, Сватовский, Старобельский и Новопесковский — по 8, Новоайдарский — 13, Попаснянский — 2, Станично-Луганский — 4.

Вследствие осложнений умер 64-летний мужчина из Северодонецка.

С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 16 ​​662 случая COVID-19. Из них 14 734 человека выздоровели, 506 — умерли.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,9 (при пороговом 60).

За среду, 24 марта, в Украине выявили 16 669 заболевших коронавирусом. При этом 6 748 человек выздоровели, а 362 умерли.

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