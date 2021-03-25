С 15 апреля АО «Укрзализныця» планирует возобновить пятидневную рабочую неделю для всех железнодорожников. Об этом сообщил и.о. главы правления «Укрзализныци» Иван Юрик.



По его словам, в результате диалога с профсоюзами с 1 апреля компания начнет выплачивать все отсроченные социальные выплаты сотрудникам, а также увеличит на 25% размер суточных расходов на командировки в пределах Украины.



«В июне прогнозируем стабилизацию финансово-экономической ситуации и инициируем повышение заработных плат нашим сотрудникам на 8%», – добавил Юрик.

«Укрзализныця» с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.



19 марта стало известно, что сотрудники «Укрзализныци» готовятся через полмесяца провести масштабную забастовку, которая предусматривает прекращение всех видов перевозок.



17 марта Кабинет министров поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления «Укрзализныци» Владимира Жмака. Кроме этого, министров обязали предоставить информацию о работе предприятия с 2015 года.