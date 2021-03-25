Покровская окружная прокуратура устанавливает обстоятельства смертельного травмирования горняка на шахте «Белозерская» в Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.



Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины).



«Досудебным расследованием установлено, что 25 марта 2021 года около 4:00 на шахте "Белозерская" во время монтажных работ металлическая секция весом 9 тонн упала на 35-летнего работника предприятия. От полученных травм мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.



В данное время проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что утром 25 марта на шахте в Белозерском в результате несчастного случая погиб горнорабочий очистного забоя Александр Нис 1982 года рождения. У погибшего шахтера остались 15-летняя дочь и 8-летний сын.