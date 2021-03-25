Ведущая расследовательской программы «Схемы» Наталья Седлецкая опубликовала фотографии обыска имения семьи нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука на Закарпатье. Обыск состоялся 19 апреля в резиденции «Медвежья дубрава» вблизи поселка Ждениево.



По данным «Схем», обыски прошли в рамках уголовного производства по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользовании земельными участками).



Дело расследует областное управление Национальной полиции в Закарпатской области.



На фото видно работников Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения «Корд».



Сегодня также прошли обыски в офисах ОО «Украинский выбор – Право народа» в Киеве и Днепре. По данным СБУ, движение Медведчука во время аннексии Крыма и в дальнейшем активно поддерживало оккупационные органы власти.

19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.

Основанием для санкций стало расследование спецслужб Украины. Как утверждается, существовали схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и его соратником Тарасом Козаком фирму.