Джо Байден в рамках своей первой пресс-конференции в должности президента США не коснулся темы Украины и России. Об этом передает «Радио Свобода».



Байден начал пресс-конференцию короткой вступительной речью, в которой затронул тему вакцинации граждан США от коронавируса. Быстро после этого он перешел к ответам на вопросы журналистов.



Из-за пандемии возможность пообщаться с Байденом имели только американские СМИ.



Байден уделил много внимания отношениям США с Китаем. Также заверил, что Соединенные Штаты будут достойно реагировать, если КНДР прибегнет к эскалации.



Президент США также анонсировал, что планирует переизбраться на следующих выборах в 2024 году.