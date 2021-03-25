Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории выявили 778 заболевших. Кроме того, зарегистрировано 9 смертей. С начала пандемии — 55 455 заболевших . Из них 46 130 человек выздоровели, а 1229 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 62 заболевших, выявленных за сутки. При этом 9 ранее заболевших умерли. Всего группировка подтверждает 28 318 заболевших. Из них 20 808 человек уже выписаны, а 2205 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 141 новый случай заболевания COVID-19. Один ранее заболевший умер. Всего зафиксировано 16 ​​662 случая COVID-19. Из них 14 734 человека выздоровели, 506 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 30 новых случаев инфекции. Двое ранее заболевших скончались, заявили в группировке «ЛНР». Всего там признают 3555 заболевших ковидом. Из них 2963 человека выздоровели, а 313 — умерли.



Политика



В США внимательно следят за действиями России и развитием ситуации на Донбассе. Новая команда Госдепартамента готовится проявить более активную дипломатическую деятельность в этом направлении, заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.



Экономика



Бизнес-структуры Игоря Андреева, который стал новым инвестором Донецкого металлургического завода, освобождены группировкой «ДНР» от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.



Общество



«МГБ ДНР» заявило о задержании жительницы Донецка Татьяны Журавлевой по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.



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