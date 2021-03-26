Донецкая облпрокуратура заочно сообщила о подозрении в финансировании терроризма директору предприятия в оккупированном Донецке, которое занимается пошивом спецодежды для незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Следствие установило, что директор одного из частных предприятий в Донецке с 2019 года заключала договоры о закупке тканей для пошива форменной одежды для силовых и вооруженных подразделений группировки «ДНР».



«Подозреваемая организовывала и исполняла заказ представителей так называемого силового блока "ДНР" на изготовление и поставку форменной и специальной одежды, знаков различия и шевронов, осуществляла уплату денежных средств в виде так называемых "налогов и сборов" в псевдобюджет "ДНР", обеспечивая тем самым финансирование боевиков», — говорится в сообщении.



Предприятие обеспечивало одеждой работников «МЧС ДНР», «Министерства внутренних дел ДНР», «Министерства государственной безопасности ДНР», «Генеральной прокуратуры ДНР», «Министерства юстиции ДНР» и «Администрации Главы ДНР», добавили в ведомстве.



Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 258-5 УК Украины.



Досудебное расследование продолжается.