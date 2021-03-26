За прошедшие сутки, 25 марта, украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Обстрелы произошли в районе Светлодарска, Майорска, Богдановки и Широкино.



Боевики стреляли гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — сообщается в утренней сводке штаба.



О нарушениях со стороны боевиков уведомлены представители ОБСЕ.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля, и по состоянию на 24 марта СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 12 792 нарушений, в том числе 4 591 взрыв, 1 522 пролетевших неопределенных боеприпаса, 154 вспышки дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 462 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.