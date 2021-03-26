За минувшие сутки, 25 марта, в отдельных районах Луганской области выявили 26 новых случаев коронавирусной инфекции. Один ранее заболевший умер. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время исследований «ЛНР» признает 3581 случай заболевания COVID-19. Из них 2975 человек выздоровели, а 314 умерли от осложнений болезни.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на временно неподконтрольных территориях.

За четверг, 25 марта, в Украине выявили 18 132 заболевших коронавирусом. При этом 7 138 человек выздоровели, а 326 умерли.

