Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине от COVID-19 умерли еще 15 человек. Среди них — двухмесячный ребенок

26 марта 2021, 10:47

На Донетчине от COVID-19 умерли еще 15 человек. Среди них — двухмесячный ребенок

В течение последних нескольких дней на подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли 15 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Среди умерших — двухмесячный ребенок.

Шесть летальных случаев зарегистрировано в Мариупольской ТГ, 4 — в Краматорской ТГ, по 2 — в Константиновской и Селидовской ТГ, 1 — в Волновахский ТГ.

За четверг, 25 марта, лаборатории сообщили о еще 725 больных, среди которых 48 детей.

С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории подтверждено 56 180 случаев заболевания COVID-19. Из них 46 130 человек выздоровели, 1244 — умерли.

За четверг, 25 марта, в Украине выявили 18 132 заболевших коронавирусом. При этом 7 138 человек выздоровели, а 326 умерли.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:32
«ДНР»: Семеро человек умерли вследствие COVID-19. За сутки — 86 новых случаев
11:19
В Донецке рассказали о последствиях прорыва дамбы в Петровском районе
09:09
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и одном умершем от COVID-19
07:20
Поставляла форму для силовиков «ДНР»: Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в Донецке
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 марта
22:26
«ЛНР» вводит уголовную ответственность за клевету в интернете
17:19
Жительницу Донецка задержало «МГБ ДНР». Обвиняют в «шпионаже» в пользу СБУ
16:52
В «ДНР» пожаловались Аксенову на Поклонскую после ее слов о «нищем Донбассе», за который в РФ «кто-то надевает военную форму»
15:37
В «ДНР» признались, что новый инвестор ДМЗ освобожден от «налогов» и счетов за электричество
14:59
В Донецке прорвало дамбу: затоплен частный сектор Петровского района
13:42
Пушилин изменил «идентификацию» на подконтрольной «ДНР» территории
23:28
В Донецке возобновляет работу металлургический завод. Инвестор — производитель пельменей
20:24
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 марта
14:10
Лисянский: Ежемесячный доход «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств составляет до 7 млн долларов
09:40
«ДНР» сообщила о 10 новых умерших от коронавируса, «ЛНР» — о двух
все новости
12:06
В Славянске задержали вооруженного грабителя, который ранил человека
11:51
Прокуратура сообщила о подозрении заместителю командующего Черноморского флота России
11:32
«ДНР»: Семеро человек умерли вследствие COVID-19. За сутки — 86 новых случаев
11:19
В Донецке рассказали о последствиях прорыва дамбы в Петровском районе
10:47
На Донетчине от COVID-19 умерли еще 15 человек. Среди них — двухмесячный ребенок
10:10
Регионы Украины получат китайскую вакцину CoronaVac после 10-дневного лабораторного контроля
09:22
Кравчук допустил вторжение России со стороны Крыма
09:09
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и одном умершем от COVID-19
08:20
Новый коронавирусный рекорд в Украине: выявили более 18 тысяч заболевших за сутки
07:36
Штаб: За сутки — 8 обстрелов со стороны боевиков, без потерь
07:20
Поставляла форму для силовиков «ДНР»: Прокуратура сообщила о подозрении директору предприятия в Донецке
23:49
Данилов: Топливом с завода жены Медведчука заправляют танки в ОРДЛО
23:16
Зеленский подписал решение СНБО о введении санкций в отношении 19 компаний
22:54
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 марта
22:48
«Схемы»: Медведчук получил долю в российском нефтеперерабатывающем заводе сразу после Майдана 2014 года
все новости
ВИДЕО
Кравчук вакцинировался от коронавируса. Ему 87 лет
25 марта, 11:05
Донбасс и Нагорный Карабах. История человека, который застал две войны ►
25 марта, 10:25
Трус не играет в хоккей: Как девушка из Донецка покорила ледовую арену ►
23 марта, 19:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция