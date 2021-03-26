В течение последних нескольких дней на подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли 15 человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Среди умерших — двухмесячный ребенок.



Шесть летальных случаев зарегистрировано в Мариупольской ТГ, 4 — в Краматорской ТГ, по 2 — в Константиновской и Селидовской ТГ, 1 — в Волновахский ТГ.



За четверг, 25 марта, лаборатории сообщили о еще 725 больных, среди которых 48 детей.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории подтверждено 56 180 случаев заболевания COVID-19. Из них 46 130 человек выздоровели, 1244 — умерли.

За четверг, 25 марта, в Украине выявили 18 132 заболевших коронавирусом. При этом 7 138 человек выздоровели, а 326 умерли.