За минувшие сутки, 25 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 86 заболевших коронавирусной болезнью. Семеро ранее заболевших умерли от осложнений. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Сначала пандемии «ДНР» признаёт 28 404 случая заболевания COVID-19. Из них 20 901 человек выписан, 2212 — умерли.



Согласно сообщению, с 18 марта выявлено 423 пациента, ранее переболевших коронавирусной болезнью.



За сутки выявлено 83 случая пневмоний, из которых 62 человека госпитализированы. Всего, как заявляют в «ДНР», на лечении в ОРДО 896 пациентов с пневмониями, из них 472 на кислородной поддержке.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на временно неподконтрольных территориях.

За четверг, 25 марта, в Украине выявили 18 132 заболевших коронавирусом. При этом 7 138 человек выздоровели, а 326 умерли.