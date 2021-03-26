В Славянске задержали вооруженного грабителя, который ранил человека

Подозреваемый в вооруженном нападении задержан. Фото полиции Славянска

В результате полицейской спецоперации вечером марта был задержан подозреваемый в вооруженном ограблении пункта приема металлолома и ранении человека, которое произошло 23 марта. Об этом сегодня сообщает полиция города.



Во вторник неизвестный в маске ворвался в пункт приема металлолома и открыл огонь, требуя деньги. Стрелок ранил работника предприятия в ногу, завладел 15 тысячами гривен из кассы и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.



Отмечается, что для поимки преступники был создан оперативный штаб, куда вошло руководство полиции Донецкой области. По словам правоохранителей поиски затрудняло то, что злоумышленник замаскировал лицо и надел перчатки, чтобы не оставлять следов.



«Однако сыщики получили важную зацепку: один из свидетелей запомнил глаза нападающего. По приблизительным описанием внешности оперативники установили круг вероятных фигурантов и начали отрабатывать их», — добавили в полиции.

Вчера вечером, 25 марта, сотрудники уголовного розыска в ходе оперативной комбинации и с силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали подозреваемого на улице возле киоска, где он прятался.



Им оказался 30-летний житель поселка Николаевка, дважды судимый за имущественные преступления. Как пояснил задержанный, он приехал к матери в Славянск с планом поступить разбойное нападение на пункт приема металлолома. Злоумышленник занимается сбором металла и ранее уже бывал здесь.

Автомат АК-47 и 31 патрон к нему калибра 5,45 мм изъяты. На вооружении Украины он не находится, происхождение оружия устанавливают эксперты. По словам фигуранта, автомат он нашел во время сбора металлолома в Николаевке две недели назад.



По предварительным данным, мужчина может быть причастен к незаконным вооруженным формированиям и во время захвата славянска Славянская дежурил на блокпостах боевиков. Сейчас полиция проверяет эту информацию.



Нападающий задержан и помещен в изолятор временного содержания.



Возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 187 (разбой) и статьи 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.