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На Луганщине выявили 131 новый случай COVID-19. Шестеро пациентов умерли

26 марта 2021, 13:24

На Луганщине выявили 131 новый случай COVID-19. Шестеро пациентов умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтвержден 131 новый случай заболевания COVID-19. Шестеро заболевших ранее умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 27, Северодонецк — 34, Рубежное — 14, Беловодский, Сватовский и Марковский районы — 11, Белокуракински, Новопсковский и Кормянский — по 5, Меловской, Новоайдарский — по 2, Попаснянский, Станично-Луганский, Старобельский , Троицкий — по 1.

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 42-летняя женщина и 74-летний мужчина из Лисичанска, 75-летняя женщина и 81-летний мужчина из Северодонецка, 73-летний мужчина из Беловодского района и 74-летняя женщина из Старобельского района.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 ​​793 случаях. Из них 14 772 пациента выздоровели, 512 — умерли.

За четверг, 25 марта, в Украине выявили 18 132 заболевших коронавирусом. При этом 7 138 человек выздоровели, а 326 умерли.

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