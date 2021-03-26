На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтвержден 131 новый случай заболевания COVID-19. Шестеро заболевших ранее умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 27, Северодонецк — 34, Рубежное — 14, Беловодский, Сватовский и Марковский районы — 11, Белокуракински, Новопсковский и Кормянский — по 5, Меловской, Новоайдарский — по 2, Попаснянский, Станично-Луганский, Старобельский , Троицкий — по 1.



Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 42-летняя женщина и 74-летний мужчина из Лисичанска, 75-летняя женщина и 81-летний мужчина из Северодонецка, 73-летний мужчина из Беловодского района и 74-летняя женщина из Старобельского района.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 16 ​​793 случаях. Из них 14 772 пациента выздоровели, 512 — умерли.

За четверг, 25 марта, в Украине выявили 18 132 заболевших коронавирусом. При этом 7 138 человек выздоровели, а 326 умерли.