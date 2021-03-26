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В Украине хотят ввести уголовную ответственность за лишение прав собственности на оккупированной территории

26 марта 2021, 13:59

В Украине хотят ввести уголовную ответственность за лишение прав собственности на оккупированной территории

В комитетах Верховной Рады рассматривают законопроект №5166, который предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на временно оккупированных территориях. Об этом свидетельствует информация о законопроекте на сайте парламента.

Документ зарегистрирован в Верховной Раде 26 февраля. В числе инициаторов – 22 народных депутата, большинство – из фракции «Слуга народа», также есть представители «Европейской солидарности», «Голоса», группы «Довіра».

Согласно законопроекту, к уголовной ответственности хотят привлекать за лишение лица вопреки его волеизъявлению принадлежащих ему имущественных прав, прав на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях, которые возникли в соответствии с законодательством Украины до 20 февраля 2014 года на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и до 11 мая 2014 года на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Наказание предусмотрено, если в результате таких действий произошло фактическое приобретение прав на это имущество другим лицом на основании норм законодательства России или актов незаконных органов (их должностных лиц), созданных на временно оккупированной территории.

За такие деяния предлагают лишать свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Если лишение прав собственности произошло по предварительному сговору группой лиц или должностными лицами органов государственной власти и/или местного самоуправления в РФ, должностными лицами незаконных органов, созданных на временно оккупированной территории, – предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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