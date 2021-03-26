Все 500 тысяч доз из первой поставки индийской вакцины Covishield (AstraZeneca) будут использоваться только для первой прививки. Повторные прививки будут осуществляться из последующих партий вакцины и не ранее 20-х чисел мая. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.



Минздрав будет использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины — 12 недель — в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.



«Из-за смены стратегии использования первой партии вакцины "Ковишелд" все 500 тыс. доз будут использоваться для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Ковишелд" из последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будет происходить не раньше 20-х чисел мая», — приводит его слова портал Минздрава «Коронавірус_інфо».



Ранее планировалось использовать 250 тысяч доз вакцины за 28 дней и на 29-й день вернуться на проведение повторной прививки.



В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп Михаил Радуцкий 24 марта заявил о возможной отсрочке поставки следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину «из-за информационной кампании, развернутой против индийской вакцины».



«МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину», — написал он, добавив, что МИД и Минздрав «должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин».



В тот же день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.



В конце февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины CoviShield от компании AstraZeneca, произведенную в Индии. Всего Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины.

25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Вакцина будет направлена в регионы после прохождения 10-дневного лабораторного контроля.