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Минздрав: Все дозы вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки

26 марта 2021, 14:29

Минздрав: Все дозы вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки

Все 500 тысяч доз из первой поставки индийской вакцины Covishield (AstraZeneca) будут использоваться только для первой прививки. Повторные прививки будут осуществляться из последующих партий вакцины и не ранее 20-х чисел мая. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Минздрав будет использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины — 12 недель — в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

«Из-за смены стратегии использования первой партии вакцины "Ковишелд" все 500 тыс. доз будут использоваться для первой прививки против COVID-19. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Ковишелд" из последующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку будет происходить не раньше 20-х чисел мая», — приводит его слова портал Минздрава «Коронавірус_інфо».

Ранее планировалось использовать 250 тысяч доз вакцины за 28 дней и на 29-й день вернуться на проведение повторной прививки.

В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардеп Михаил Радуцкий 24 марта заявил о возможной отсрочке поставки следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) в Украину «из-за информационной кампании, развернутой против индийской вакцины».

«МИД получил письмо от посольства Индии, в котором подчеркивается недопустимость дискредитационных заявлений относительно Индии как производителя медицинских препаратов и вакцины AstraZeneca (CoviShield), поставляемых в Украину», — написал он, добавив, что МИД и Минздрав «должны как можно быстрее сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности государства и украинского общества к дискредитации поставщика вакцин».

В тот же день агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

В конце февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины CoviShield от компании AstraZeneca, произведенную в Индии. Всего Украина законтрактовала 1,5 млн доз вакцины.

25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Вакцина будет направлена в регионы после прохождения 10-дневного лабораторного контроля. 

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