В Мариуполе Донецкой области продлили каникулы в школах до 9 апреля включительно из-за роста количества больных COVID-19 в стране, в том числе, среди детей. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.



«С целью сокращения распространения коронавируса и защиты здоровья в Мариуполе было принято решение о продлении каникул», — сказано в сообщении.



Департамент образования Мариупольского городского совета направил соответствующие рекомендации во все школы города.



Весенние каникулы планировали провести сперва с 29 марта по 2 апреля, однако продлили еще на одну неделю.