Услугу виртуальных мобильных номеров для жителей временно оккупированных территорий уже начали запускать в тестовом режиме. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, который курирует направление цифровой трансформации.



Он проинформировал в ходе коллегии Минреинтеграции, что сейчас уже начали координацию работы по виртуальным мобильным номерам вместе с Минцифры и мобильными операторами.



«Запуск такой услуги позволит жителям временно оккупированных территорий с помощью мобильного интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного приложения принимать звонки, а также получать и отправлять СМС-сообщения, находясь на временно оккупированных территориях», – сказал Сейтхалилев.



Замминистра отметил, что по результатам обращения Минреинтеграции к мобильным операторам уже началось тестирование виртуальных мобильных номеров.



«Мы планируем полноценный запуск этой услуги в первом полугодии», – добавил Сейтхалилев.

Ранее сообщалось, что Минреинтеграции изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. Это позволит жителям неподконтрольных территорий с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного принимать и осуществлять звонки, получать и отправлять SMS-сообщения без наличия физической SIM-карты.