Книгу «Белорусский Донбасс» суд в Беларуси признал экстремистской. Об этом «Еврорадио» сообщил журналист Роман Васюкович, которого судят в Беларуси за перевозку нескольких ее экземпляров из Украины.



Теперь книга запрещена на территории страны.



Белорусские журналисты Игорь Ильяш и Екатерина Андреева издали эту книгу в Украине. Они следили за событиями на Донбассе с 2015 года. За четыре года Ильяш и Андреева сделали десятки интервью, расследований и репортажей, основной темой и главными героями которых стали белорусы и «белорусский след» в вооруженном конфликте в Украине.



«Со времен войны в Афганистане белорусы не принимали массового участия в боевых действиях. На Донбассе они оказались третьей по численности национальной группой. Почему это стало возможным? Как Беларусь повлияла на конфликт на востоке Украины — и наоборот? Какова роль белорусских спецслужб и лично Лукашенко в этой войне? Ответы на эти и другие вопросы дает уникальное журналистское исследование, в котором авторы предлагают читателю услышать белорусов, оказавшихся по разные стороны фронта», — говорится в аннотации к книге.